الامارات | العين يعزز القمة بالنقطة 17.. ويعمّق جراح الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعزز القمة بالنقطة 17.. ويعمّق جراح الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ العين، أمس، على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد العودة بالفوز من أرض الوصل، خلال المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل العين هدفَي الفوز من خلال كوامي وكايو، وبلغ النقطة الـ17، بينما استمرت أزمة النتائج للوصل بتلقي الهزيمة الثانية.

وانطلق اللقاء حذراً من جانب الطرفين مع مناوشات قليلة، ومع مرور الوقت تحرر الجانبان، وظهرت أفضلية نسبية للضيوف، مستفيدين من تراجع لاعبي الوصل لمناطقهم الدفاعية لامتصاص حماسة لاعبي العين.

وكسرت تسديدة لاعب العين، يحيى نادر، في الدقيقة 12، حالة السكون، إذ تهيأت له كرة بالخطأ من جانب دفاع الوصل وسددها من لمسة واحدة، لكن حارس الوصل، إبراهيم عيسى، تألق في التصدي لها بأطراف أصابعه، ليسيطر بعدها «الزعيم» على مجريات اللقاء بالكامل.

ومع مرور الوقت زادت سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء، وهو ما استثمره الفريق بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 بوساطة مدافعه كوامي كويدو، الذي تقمص دور المهاجم واستفاد من خطأ حارس المرمى إبراهيم عيسى، خلال محاولته إبعاد الكرة وحولها إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل كايو هدفاً في شباك فريقه السابق الوصل، ورفض الاحتفال به، وذلك من خلال تسديدة جميلة في الزاوية الـ90 بالدقيقة 78، مستفيداً من خطأ مدافع الوصل محمد سبيل.

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