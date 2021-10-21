شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي يحتل المركز 49 عالميا بتصنيف فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين حقق المنتخب السعودي قفزة مهمة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تقدم 7 مراكز ليحتل المرتبة 49 عالميا بعد أن تواجد في المركز 56 بالتصنيف الماضي، عاد منتخب فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في التصنيف بعد فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو عشرة أيام. وتقدم منتخب الديوك من المركز الرابع للمركز الثالث في التصنيف العالمي الصادر أمس، خلف منتخب بلجيكا المتصدر ومنتخب البرازيل الوصيف. وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي قبل أن يهزم إسبانيا في نهائي النسخة الثانية للبطولة. وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع. وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس وتقدم منتخب إسبانيا مركز واحد ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس. وحل منتخب البرتغال في المركز الثامن يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر، فيما حل منتخب السنغال بالمركز الأول في تصنيف قارة إفريقيا يليه منتخب تونس ثم المغرب ثم الجزائر ثم نيجيريا.

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب السعودي يحتل المركز 49 عالميا بتصنيف فيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.