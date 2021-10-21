شكرا لقرائتكم خبر آل خليفة: استضافة الإمارات لمونديال الأندية تجسد قيمة الكرة الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة أن اختيار الاتحاد الدولي للإمارات لاستضافة مونديال كأس العالم للأندية 2022 يجسد القيمة الكبرى للكرة الآسيوية والتي أصبحت موطنا مهما للبطولات الكروية العالمية، ويكرس النجاحات اللافتة لدولة الإمارات في تنظيم الأحداث الكروية الدولية.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة أعلن أمس اختيار الإمارات لتنظيم كأس العالم للأندية مطلع 2022.

وقدم آل خليفة التهنئة الخالصة لدولة الإمارات على هذا الاختيار وخص بالتهنئة اتحاد الكرة الإماراتي ومجلس أبو ظبي الرياضي مشيدا بروح العمل الناجحة والتي خلقت ثقة دولية في استحقاق الإمارات لاستضافة المونديال القادم.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي أن استضافة الإمارات لبطولة كأس العالم للأندية في أربع مناسبات سابقة كان لافتا وشكل بوابة لاستمرارية الترحيب الدولي والقاري بقدرات الإمارات وسعيها الدؤوب لتحقيق الامتياز الدائم.

وأضاف «نفخر بالتحول التاريخي الذي صنعته كرة القدم الآسيوية كنتاج للتناغم والعمل المشترك والتنسيق الدائم والروح الواحدة بين الاتحاد القاري والاتحادات الوطنية وكذلك المضي قدما نحو شغف النجاحات لتعميق أساس المستقبل لآسيا وهو الشعار الذي يلهم كافة عناصر كرة القدم الآسيوية لتقديم الأفضل دائما».

وأكد أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يضع كافة إمكاناته إلى جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لدعم استمرار الإرث الناجح في مثل تلك المناسبات متمنيا النجاح والتوفيق لكافة فريق العمل في إخراج الحدث العالمي المتميز بأبهى صورة ممكنة.