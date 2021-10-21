ضمك يتأهب لمواجهة الحزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي ضمك نظيره الحزم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يأتي هذا اللقاء بعد تعادل الفريقين في الجولة الماضية حين انتهى لقاء ضمك مع الاتحاد بهدف لمثله، كما تعادل الحزم مع ضيفه الفيصلي سلبيا ليصل ضمك للنقطة الـ 15 في وصافة الترتيب، ورفع الحزم رصيده النقطي إلى 10 نقاط محتلا المركز المركز العاشر في سلم الترتيب.

ويسعى ضمك لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب من خلال تحقيق الفوز على ضيفه الحزم، ويأمل في الوقت نفسه المحافظة على سلسلة عدم الخسارة للجولة الثامنة على التوالي، حيث إن الخسارة الأخيرة له كانت في الجولة الأولى عندما خسر أمام النصر بنتيجة 4-1، ومن بعد استطاع ضمك الفوز في أربع لقاءات وتعادل في ثلاث ومكنته هذه النتائج من احتلال وصافة الترتيب العام للدوري مسجلا نفسه منافسا على الصدارة.

من جهة أخرى يأمل الضيف الحزم من استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في الجولتين الماضيتين بعد أن تعادل أمام الهلال بهدف لمثله وكرر التعادل سلبيا أمام الفيصلي بينما كان الفوز الأخير له في الجولة السادسة أمام الفتح بهدف نظيف.

يذكر أن الفريقين تواجها مرتين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان انتهت المواجهة الأولى بفوز الحزم برباعية نظيفة بينما حقق ضمك الفوز في اللقاء الآخر بثلاثية.