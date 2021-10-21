التعاون بديلا للاتحاد في الملحق الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين الرخصة الآسيوية لأندية (الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك) نظرا لاستيفائهم المعايير الإلزامية، سواء كانت رياضية أو بنية تحتية وإدارية وقانونية ومالية، كما نصت عليها اللائحة المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

فيما قررت اللجنة في اجتماعها بالإجماع عدم منح أندية (الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة، العين) الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي، وذلك لعدم استيفائهم عددا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

السبت نهاية الاستئناف:

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 23 أكتوبر2021.

وأكدت لجنة التراخيص، أنها عملت خلال الفترة الماضية من خلال إدارة التراخيص بالرابطة على تعريف الأندية بمتطلبات التراخيص عبر إقامة ورش عمل، وزيارات متعددة للأندية، والتواصل الدائم مع الأندية لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص بما يسهم في استكمال الأندية المعايير في المواعيد المحددة بالنظام الالكتروني للتراخيص.

التعاون بديلا للاتحاد:

من المنتظر أن يشارك فريق التعاون في الملحق الآسيوي بديلا للاتحاد في حال لم تستطع الإدارة الاتحادية الإيفاء بمتطلبات الرخصة قبل غد السبت، باعتباره رابع ترتيب الدوري في الموسم الماضي.

تدخل وزارة الرياضة:

وأشارت مصادر اتحادية مطلعة إلى أن إدارة أنمار الحائلي لن تقوم باستئناف قرار المنع إلا في حالة تدخل وزارة الرياضة بتوفير مبلغ مكافأة الفريق في البطولة العربية للأندية التي حل الفريق وصيفا لها بعد خسارته أمام الرجاء المغربي في النهائي العربي في أواخر شهر أغسطس الماضي، والبالغ 9 ملايين ريال، وذلك نتيجة الظروف المالية الصعبة التي تعيشها خزانة النادي.