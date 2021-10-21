الاتحاد يواجه الشباب لتعزيز الصدارة

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ويأمل الاتحاديون تعويض نقاط الفوز خلال الجولة الماضية حينما تعادل إيجابيا مع ضمك، وذلك في محاولة البحث على الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي الذي مازال نقطتين حيث يتصدر الاتحاد برصيد 17 نقطة فيما يحل ضمك ثانيا برصيد 15 نقطة.
ويستعيد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد كوزمين كونترا في هذه المباراة ثنائي الدفاع حمدان الشمراني وسعود عبدالحميد اللذين غابا عن مواجهة ضمك الماضية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة.
ويدخل فريق الشباب هذه المواجهة بنشوة الفوز على الباطن في الجولة الماضية بنتيجة 3-0 كما تعادل في الجولة قبل الماضية مع الهلال بنتيجة 2-2 .
ويأمل أن يصطاد ثلاثة نقاط ثمينة من الاتحاد على أرضه وبين جمهوره واستغلال تعثره بالتعادل في الجولة الماضية وعدم استقرار مدربه على نهج فني ثابت.
وأظهرت التدريبات الأخيرة لنادي الشباب جاهزية 4 محترفين أجانب لهذا اللقاء من حيث الجوانب الفنية واللياقية وهم إيغور ليشنوفيكسي وإيفر بانيغا وكارلوس جونيور وإديون إيغالو.
ويبتعد الشباب عن الاتحاد بخمس نقاط فقط حيث يملك في رصيده 12 نقطة ويحتل الترتيب السادس.
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