أبها يسعى لمواصلة الانتصارات عبر بوابة الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتسلح الفريق الكروي بنادي أبها بالتاريخ عندما يستضيف الفتح مساء غد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجه الفريقان في أربع لقاءات سابقة حقق أبها الفوز في ثلاث منها مقابل فوز وحيد للفتح، ولم يسبق أن خسر أبها أمام الفتح على أرضه بالمحالة في المواجهات التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان السابقة.

ويسعى أبها لمواصلة الانتصارات بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية أمام الطائي بهدف نظيف، وجاء هذا الفوز بعد 6 مباريات من التعثرات لم يحقق فيها أبها أي انتصار.

ويأمل أبها في تحسين موقعه في سلم الترتيب بتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز المؤخرة والوصول للنقطة الـ 10، حيث إنه يقبع في المركز الـ 14 بعد أن جمع 7 نقاط فقط من ثمان جولات ماضية.

واستعد أبها لهذه المواجهة بإقامة مأدبة عشاء لأعضاء الفريق في حصون ال مفرح الأثرية بحضور أعضاء مجلس الادارة واللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، بهدف تهيئة الفريق نفسيا قبل مواجهة الفتح.

على الطرف الآخر يأمل الفتح بتجنب الخسارة للجولة الثالثة على التوالي وتحقيق الفوز ورفع رصيده النقطي عبر بوابة أبها والوصول للنقطة الـ 15، حيث إن الفريق الحساوي يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

كما ركز مدرب الفريق فيريرا في التدريبات الأخيرة قبل المواجهة على رفع المعدل اللياقي للاعبين، وشهدت التدريبات تطبيق بعض الجمل التكتيكية في المناورة التي فرضها المدرب بغرض تطبيقها أثناء اللقاء.