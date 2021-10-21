شكرا لقرائتكم خبر للمرة الثانية على التوالي.. النصر يفقد الوصول إلى نهائي أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثانية على التوالي خرج فريق النصر من دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الحالية، بعد خسارته أخيرا أمام منافسه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مكررا بذلك سيناريو مشاركته الآسيوية في النسخة الماضية حينما خرج أيضا من دور الـ(4) عقب خسارته من فريق برسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح ( 3 ــ 5 ) بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

مستويات إيجابية

وقدم النصر مستويات إيجابية في النسخة الحالية من المسابقة أوصلته متأهلا إلى مرحلة الأدوار النهائية بعد تصدره المجموعة الخامسة التي ضمت إلى جانبه أندية السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ خوزستان الإيراني، وحقق خلالها 11 نقطة كثاني أفضل مشاركة للنصر في النسخة الجديدة من البطولة التي بدأ فيها الفريق مشواره الآسيوي في موسم 2011م، حيث سبق للنصر تصدر المجموعة الخامسة في النسخة السابقة بجانب أندية السد القطري وسباهان أصفهان الإيراني والعين الإماراتي وبذات الرصيد النقطي.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، في تحقيق تطلعاتها وتطلعات جماهير ومحبي النادي، من خلال التعاقد مع أبرز اللاعبين الأجانب كالبرازيلي أندرسون تالسيكا والكاميروني أبوبكر وعودة الأوزبكي ماشاريبوف، إضافة إلى تواجد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وكذلك تغيير الجهاز الفني أخيرا بتعيين الروماني بيدرو إيمانويل خلفا للبرزيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن الفريق فشل في الوصول إلى نهائي القارة الآسيوية للمرة الأولى في نسختها الحالية.

الخبرة والتمرس

ويشير المدرب الوطني أحمد علام إلى أن البعض يتحدث عن خروج النصر من دوري أبطال آسيا، ولكنه نسي بأن النصر بدأ يكتسب شخصية وهوية الوصول للأدوار المتقدمة وبدأ لاعبوه في أخذ مزيد من الخبرة والتمرس على بطولة دوري أبطال آسيا بعدما كان الفريق يخرج من دوري المجموعات، وهذا الأمر يعطينا انطباعا بأن الفريق أصبح لديه نضج كبير في التعامل مع البطولة الآسيوية رغم بعض المشاكل الفنية والإدارية وعدم الاستقرار الذي تعرض له الفريق في الآونة الأخيرة.

كما يشير علام إلى أن أرقام النصر في البطولة تعتبر إيجابية قياسا بالناحية الفنية وخوضه 9 مباريات فاز في 5 وتعادل في مواجهتين وخسر مثلها، علاوة على هجومه الحاضر بشكل لافت من خلال تسجيل 16 هدفا، وهذا مؤشر إيجابي على شخصية الفريق من الناحية الإيجابية رغم بعض الغيابات المهمة والحساسة في بعض المباريات على الصعيد الأجنبي بسبب قوة العنصر المحلي وتقديمه المستوى المميز وتواجد الأسماء البديلة التي تعطي الإضافة الفنية متى ما تم الاستعانة بها ودعمها بالخبرة والاحتكاك والتي تأتي دوما مع الوقت وكثرة المباريات.

الأدوار النهائية

وأبان أن النصر قدم أفضل مستوياته الفنية في الثلاث مواجهات الأخيرة من الأدوار النهائية والحاسمة من خلال أفضليته وفرض أسلوبه في أرض الميدان، وخسارة مباراة الهلال بسبب نقص الخبرة في بعض أوقات المباراة وحالة الطرد التي أثرت على الفريق، ولكن بشكل عام وعطفا على الظروف التي صاحبت الفريق تظل مشاركة الفريق في هذه النسخة جيدة.

ويؤكد أيضا المدرب الوطني أحمد علام بأن جيل النصر الحالي وتحديدا على صعيد اللاعب السعودي بدأ يكتسب خبرات كبيرة من خلال تمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية والآسيوية والعربية، وأن تمثيل النادي في المحافل الخارجية والمحلية قادر على الحصول على بطولة آسيا في السنوات القادمة وتمثيل الكرة السعودية خير تمثيل متى ما كان العمل الإداري بالفريق على مستوى عال مع الاستقرار على الأجهزة الفنية والإدارية.

مشوار النصر في دوري أبطال آسيا:

موسم 2011م

خرج من دور الـ16 عقب خسارته من ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 4 ــ 1

موسم 2015م

لم يتأهل من مرحلة المجموعات بعد حلوله ثالثا عن المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط

موسم 2016م

لم يتأهل من مرحلة المجموعات بعد حلوله ثالثا عن المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط

موسم 2017م

لم يشارك

موسم 2018م

لم يشارك رغم تأهله بسبب عدم استخراج الرخصة الآسيوية

موسم 2019م

خرج من دور الـ4 عقب فوزه ذهابا على نظيره السد القطري بنتيجة 2 ــ 1 وخسارته إيابا بنتيجة 3 ــ 1

موسم 2020م

خرج من دور الـ4 عقب خسارته من برسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح ( 3 ــ 5 ) بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي 1 ــ 1

موسم 2021م

خرج من دور الـ4 عقب خسارته من منافسه التقليدي الهلال بنتيجة 2 ــ 1

أبرز النقاط الفنية التي تميز بها النصر في آسيا:

1 الحالة الهجومية وتنوع التسجيل لدى عناصر الفريق بإحرازه 16 هدفا، تناوب على إحرازها 10 لاعبين

2 تأثير العناصر الأجنبية وتحديدا الأدوار الحاسمة من جانب تاليسكا ــ أبو بكر ــ مشاربيوف ــ حمدلله

نقاط ضعف دفع ثمنها النصر:

الحالة الدفاعية وتحديدا في الجهة اليسرى وحراسة المرمى التي لا تعطي أمانا واضحا للفريق، وهي النقطة الأضعف للفريق

استقبال الأهداف السهلة وتحديدا التي تكون بين خط الدفاع والحارس وسهولة اختراقات دفاعات النصر دون حلول واضحة