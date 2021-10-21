شكرا لقرائتكم خبر الهلال يكافئ جماهيره بتخفيض التذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة الهلال عن أسعار مباراة فريقها الأول أمام الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تلعب مساء السبت المقبل في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

خفضت الإدارة الهلالية أسعار التذاكر وذلك كمكافأة للجماهير الهلالية بعد مساندتها للفريق وقيادته للوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.

وتبدأ الأسعار من 30 ريالا شاملة الضريبة سواء كانت للعوائل أو الأفراد، في حين وصل أماكن الشخصيات المهمة (VIP) 4500 ريال.

وتطمح الإدارة الهلالية في حضور جماهيري كبير من أجل الحصول على مبلغ المليون ريال المقرر من قبل وزارة الرياضة.