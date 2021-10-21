الهلال يكافئ جماهيره بتخفيض التذاكر

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خفضت الإدارة الهلالية أسعار التذاكر وذلك كمكافأة للجماهير الهلالية بعد مساندتها للفريق وقيادته للوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2021.
وتبدأ الأسعار من 30 ريالا شاملة الضريبة سواء كانت للعوائل أو الأفراد، في حين وصل أماكن الشخصيات المهمة (VIP) 4500 ريال.
وتطمح الإدارة الهلالية في حضور جماهيري كبير من أجل الحصول على مبلغ المليون ريال المقرر من قبل وزارة الرياضة.
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