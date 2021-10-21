بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن ابتداء من أمس الخميس حتى الجمعة المقبل 29-10-2021م عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط التالي: www.scrf.sa/login.

وأشار الاتحاد إلى أن منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستنطلق الاثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطا، وتتضمن 36 شوطا للحقايق و30 شوطا لفئة اللقايا، و24 شوطا لفئة الجذاع، و14 شوطا للثنايا، فيما خصص 12 شوطا لفئة الحيل والزمول، وشوطان لسباقات الماراثون.

وحدد الاتحاد الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه «الجمعة 29 أكتوبر الجاري» آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.