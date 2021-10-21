شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار الاتحاد إلى أن منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستنطلق الاثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطا، وتتضمن 36 شوطا للحقايق و30 شوطا لفئة اللقايا، و24 شوطا لفئة الجذاع، و14 شوطا للثنايا، فيما خصص 12 شوطا لفئة الحيل والزمول، وشوطان لسباقات الماراثون.
وحدد الاتحاد الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه «الجمعة 29 أكتوبر الجاري» آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.
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