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صلاح يغيب عن ليفربول 8 مباريات

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «إيكو ليفربول» أنه من المتوقع أن يشارك ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي الغياب عن مباريات الريدز الحاسمة.

وسيتم اختيار الثنائي النجم بلا شك لتمثيل منتخباتهما صلاح مع مصر وماني للسنغال، ومن المحتمل أن يغيبا عن ست مباريات في الدوري الممتاز ومواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حال استمرارهما لنهاية البطولة، وذلك نقلا عن صحيفة «ذا أثلتيك» الأمريكية.

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في 9 يناير بين الكاميرون (المضيف) مع بوركينا فاسو، وتستمر البطولة حتى 6 فبراير، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبون فرقهم يوم 27 ديسمبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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