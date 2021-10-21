صلاح يغيب عن ليفربول 8 مباريات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «إيكو ليفربول» أنه من المتوقع أن يشارك ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي الغياب عن مباريات الريدز الحاسمة.

وسيتم اختيار الثنائي النجم بلا شك لتمثيل منتخباتهما صلاح مع مصر وماني للسنغال، ومن المحتمل أن يغيبا عن ست مباريات في الدوري الممتاز ومواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حال استمرارهما لنهاية البطولة، وذلك نقلا عن صحيفة «ذا أثلتيك» الأمريكية.

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في 9 يناير بين الكاميرون (المضيف) مع بوركينا فاسو، وتستمر البطولة حتى 6 فبراير، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبون فرقهم يوم 27 ديسمبر.