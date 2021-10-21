شكرا لقرائتكم خبر هلال آسيا ينتظر حصته من الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الرائد الكروي الأول المثقل بجرح هزيمتي ضمك والفيحاء ضيفا على فريق الهلال الكروي الأول المنتشي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على غريمه النصر في دور نصف النهائي بـ (2 /1) وتطلعه للعالمية للمرة الثانية، وسيكون ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة الـ8 مساء غد السبت مسرحا لمواصلة الأفراح الهلالية في إطار الجولة التاسعة لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال بروحه المعنوية العالية لأخذ حصته من الرائد والانتقال للنقطة الـ15 والتقدم للأمام للصدارة والتحرر من سلمه الحالي في المركز السابع بـ 12 نقطة (قبل مواجهتي ضمك والفيحاء والفيصلي والتعاون) بالرغم من تأجيل لقائه أمام الفيحاء والنصر بسبب مشاركاته القارية، وتصب الفوارق الفنية لصالح الزعيم المدجج بالنجوم والمحفز بجماهيره العريضة وسط ارتفاع نسق الفريق الفني بقيادة البرتغالي جارديم الذي سيسعى إلى الحفاظ على المستويات التي أخذت بالتصاعد بالرغم من إجراء بعض التعديلات القليلة التي قد تطرأ على خارطة الفريق لزيادة حالة الاستشفاء ومنح فرصة التقاط الأنفاس لبعض لاعبيه ولو على سبيل البقاء في مقاعد البدلاء.

وتصب أرقام مواجهات الفريقين لمصلحة الهلال الذي يمتلك اليد الطولي في كسب المواجهات الرائدية التي تواجها بها الفريقان طوال الـ35 سنة الماضية على مختلف المسابقات والمواجهات الودية.

وقلص وجود المحترفين السبعة في دوري المحترفين نتائج مواجهاتهما، ويسعى المدير الفني للرائد الإسباني بابلو ماشين إلى إيقاف نزيف الفريق النقطي ووقف الجموح الهلالي بأحداث بعض التغيرات على خارطة الفريق بعد اكتمال تعافي مصابي الفريق وإنهاء برنامجهم باستثناء الظهير الأيسر خالد الخثلان الذي قارب على إنهاء برنامجه العلاجي بعد إصابته قبل 3 جولات.

وخطف نقطة ثمينة للوصول إلى النقطة الـ12 على أقل تقدير في هذا اللقاء الهام للفريقين.

نقاط من مواجهة الفريقين:







56 مواجهة جمعتهما على كافة الأصعدة منذ 1986.



منذ انطلاق دوري المحترفين 1988 كسب الهلال 21 مواجهة مقابل مواجهة واحدة للرائد وتعادلا في 3 لقاءات.



أكبر نتيجة حققها الهلال في تاريخه على الرائد 8/صفر بالرياض موسم 1990.



أكبر نتيجة حققها الرائد في تاريخية الهلال فوزه بـ 3/صفر بالرياض موسم 1996.



أكبر نتيجة حققها الهلال في دوري المحرفتين في موسم 2012 بالفوز بـ 6/صفر.



أبرز اللاعبين الغائبين عن اللقاء بداعي الإصابة:

البيروفي أندريه كارليو، وموسى ماريغا (الهلال).

المغربي كريم البركاوي وخالد الخثلان (الرائد).