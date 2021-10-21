هنا جودة تبدأ منافساتها ببطولة بولندا الدولية للطاولة

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة منافساتها فى بطولة بولندا الدولية للناشئات تحت 15 سنة، غدا الجمعة كما تشارك اللاعبة فى منافسات الشابات تحت 19 سنة بالبطولة أيضا

توجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي اقيمت بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

يشار إلى أن مـصـر تربعت على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، وذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر