شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الحرس الوطنى فرصة كهربا وطاهر الأخيرة للمشاركة الأساسية مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بتيسو موسيماني في إجراء تعديلات على الخط الهجومي للفريق الأحمر مع بداية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة عدم الرضا من المستوى الذي يقدمه الثنائي طاهر طاهر ومحمود كهربا في الفترة الأخيرة وعدم استغلال الفرص التي يحصلان عليها مع الأهلي منذ الموسم الماضي.

وتعد مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا هي الفرصة الأخيرة للثنائي طاهر وكهربا في إثبات جدارتهما بالمشاركة الأساسية أو العودة إلى دكة الاحتياطي ومنح الفرصة للاعبين الجدد، لاسيما أن عدم قيد الصفقات الجديدة في القائمة الأولية بالبطولة الإفريقية حرم الجدد من المشاركة في مباراتي بطل النيجر، ولكن تبقى فرصهما في المشاركة أمام الإسماعيلي قائمة وبقوة.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي في منح الفرصة للاعبين الجدد وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، لاسيما مع تراجع مستوى الثنائي طاهر وكهربا وعدم تقديم المستويات التي تؤهلهما للمشاركة الأساسية بالأهلي.

ورغم اجتهاد محمود كهربا ومحاولته التشبث لفرصة المشاركة الأساسية مع الأهلي بعد نيل ثقة موسيماني، ولكن الهبوط الحاد في المستوى البدني للاعب وتراجع مردود البدني في الشوط الثاني، يدفع الجهاز الفني في التفكير إعادته للدكة ومنح الفرصة للاعبين الجدد.