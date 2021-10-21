شكرا لقرائتكم خبر عن كوكو حارس سيراميكا: منافستى مع عامر عامر شريفة ونتمنى تقديم موسم جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد كوكو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على المنافسه مع زميله عامر عامر مؤكدا أنها ستكون شريفة وستصب فى مصلحة الفريق.

قال كوكو فى تصريحات خاصة إنه يتمنى تقديم سيراميكا موسم جيد فى انطلاقة الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصري لافتا إلى أن هدفهم احتلال مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى رغم صعوبة المنافسة.

ومن ناحية أخرى حقق فريق سيراميكا فوزا مهما على نظيره المريخ السوداني بهدف دو رد، في المباراة الودية الأخيرة للفريق استعدادا لمنافسات الدورى الممتاز ها الموسم، والمقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري.

سجل هدف سيراميكا، واللقاء الوحيد، باسم مرسى مهاجم الفريق المنضم حديثا من مصر المقاصة ، بعدما حرص الجهاز الفني على حسمها في الميركاتو الصيفي لتدعيم الخط الهجومي.

وأعلنت رابطة الأندية، جدول مباريات الأسابيع الثمانية الأولى بالدورى الممتاز الجديد، الذى ينطلق يوم 25 أكتوبر الجارى، وجاءت مباريات سيراميكا فى أول 8 جولات كالتالى:

الجونة × سيراميكا الساعة 5:30 استاد خالد بشارة يوم 26 / 10 / 2021

سيراميكا × الإسماعيلى الساعة 3:00 استاد المقاولون العرب يوم 31 / 10 / 2021

مصرالمقاصة × سيراميكا الساعة 3:00 استاد الكلية الحربية يوم 4 / 11 / 2021

سيراميكا × البنك الأهلى الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب يوم 18 / 11 / 2021

فاركو × سيراميكا الساعة 5:30 استاد الإسكندرية يوم 21 / 11 / 2021

سيراميكا × الزمالك الساعة 5:30 استاد بترو سبورت يوم 25 / 11 / 2021

الاتحاد السكندري × سيراميكا الساعة 8:00 استاد الإسكندرية يوم 20 / 12 / 2021

سيراميكا ×المقاولون الساعة 3:00 استاد المقاولون يوم 24 / 12 / 2021