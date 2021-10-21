سهم وقلب أحمر ..محمد عبد الغنى يستعد لمواجهة الزمالك وتوسكر الكينى

القاهرة - سامية سيد - استعد محمد عبدالغني لاعب فريق الزمالك لمواجهة توسكر الكينى فى اياب دور الـ 32 من دورى أبطال إفريقيا، بنشر صوره خلال تدريبات الفريق فى كينيا.

ونشر عبد الغنى صور تدريبات الزمالك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وارفق بها سهم شعار الزمالك قلب احمر بالاضافة الى علم الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكينى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء غداً الجمعة على استاد برج العرب، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، حيث سادت حالة من الثقة بين اللاعبين خلال المران، وكان الزمالك قد فاز فى مباراة الذهاب بكينيا بهدف نظيف.

تم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى للمباراة و الذي عقد بفندق إقامة الفريق الأبيض على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي المكون من "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وفي المقابل سيرتدي فريق توسكر زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر.



محمد عبد الغني