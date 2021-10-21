شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 21 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها،حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي، وموسيماني يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن على هامش مران الأهلي.
حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي
يواصل محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه العلاجي بالقلعة الحمراء لسرعة تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.
موسيماني يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن على هامش مران الأهلي
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اجتمع بصلاح محسن مهاجم الفريق للاطمئنان على إصابته وبرنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب حاليا.
مران الأهلى.. فقرة خاصة في الجيم وتدريبات متنوعة للحراس
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة قبل انطلاق مران اليوم الخميس داخل الجيم بملعب التتش بالجزيرة وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
الأهلى يكثف جهوده لإقناع جونيور أجاى بقبول العرض الليبى
يكثف مسئولي الاهلى جهودهم في الساعات الأخيرة لإقناع النيجيري جونيور أجاى لاعب الفريق الموضوع على قائمة الانتظار بقبول عرض الاهلى الليبى لضمه قبل غلق باب القيد في ليبيا ، وأحضر مسئولو النادى الاهلى عرض شفهى من نظرائهم فى الاهلى الليبى للتعاقد أجاي بغية إنهاء أزمته مع النادى بشكل ودى ، وينتظر مسئولى الاهلى القرار النهائى من اللاعب بشأن قبول العرض أو رفضه من أجل البدء فى خطوات تفعيله وارساله بصورة رسمية للنادى حال موافقة اللاعب أو إخطار النادى الليبى بغلق هذا الملف ، ولايزال القيد مستمر بشكل طبيعى فى ليبيا .