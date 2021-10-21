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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها،حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي، وموسيماني يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن على هامش مران الأهلي.

حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي

يواصل محمد الشناوي قائد الأهلي برنامجه العلاجي بالقلعة الحمراء لسرعة تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

موسيماني يعقد جلسة خاصة مع صلاح محسن على هامش مران الأهلي