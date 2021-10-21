شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى آخر مباراة على أرض الإمارات قبل كأس العالم للأندية؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النادى الأهلى لأول مرة في كأس العالم للأندية على الأراضى الإماراتية، على الرغم من مشاركته في 6 نسخ سابقة لبطولة لكنها لم تكن في الإمارات، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة على الأراضى الإماراتية.

وتعد هذه الاستضافة الخامسة لدولة الإمارات في تاريخها بعد أن نظمتها أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، وهى السنوات التي لم يتأهل الأهلى للبطولة بعدما أخفق في التتويج بلقب أفريقيا في هذه الأعوام.

ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2021، دون أن تقام أى منها بالإمارات.

الأهلى فى الإمارات

خاض النادى الأهلى 6 مباريات على الأراضى الإماراتية، 4 رسمية ومباراتين وديتين، فاز فى 4 مواجهات وخسر مباراتين بركلات الترجيح، وحقق الأهلى بطولتين سوبر وخسر مثلهما.

آخر مباراة للأهلى فى الإمارات

فى 20 فبراير 2020 سقط الاهلى أمام الزمالك فى آخر مباراة لعبها الأهلى على الأراضى الإماراتية، فى كأس السوبر المصرى، بعدما خسر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وذلك في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الكلاسيكو المصري بالتعادل بدون أهداف، فيما فاز الزمالك بركلات الترجيح 4 – 3 بعد أن أضاع لاعبو النادي الأهلي ركلتي جزاء فيما أضاع لاعبو الزمالك ركلة واحدة.