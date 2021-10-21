شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 21 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني، والزمالك ينتظر فرمان كاتيرون لحسم ملف المدرب العام.

سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.

الزمالك يواجه توسكر الكيني في دوري الأبطال بالزي التقليدي

عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك ينتظر فرمان كاتيرون لحسم ملف المدرب العام