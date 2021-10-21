شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 21 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني، والزمالك ينتظر فرمان كاتيرون لحسم ملف المدرب العام.
سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري المتواجدين بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.
شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف
كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.
الزمالك يواجه توسكر الكيني في دوري الأبطال بالزي التقليدي
عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.
الزمالك ينتظر فرمان كاتيرون لحسم ملف المدرب العام
أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة برئاسة حسين لبيب طرحت العديد من الأسماء على الفرنسى باتريس كارتيرون لشغل منصب المدرب العام بعد رحيل أسامة نبيه عن الفريق.
مران الزمالك..فقرة بدنية وأخرى ترفيهية للاعبين استعداداً لمباراة توسكر
خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تدريبات بدنية للاعبين في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.
أدي لاعبو الزمالك المستبعدين من لقاء توسكر الكيني المقرر له غدا، مرانا قويا اليوم تحت اشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالنادي، حيث أدي اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية خلال مران اليوم الخميس تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.
كارتيرون يدرس استمرار معسكر برج العرب حتى مباراة إنبى
يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ 32 بدورى ابطال افريقيا.