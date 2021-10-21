شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن عودة لاعبيه الأجانب للقاهرة وجاهزيتهم لمواجهة الزمالك بانطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أجانب نادى إنبى، ماساهودو الحسن، وزياد بوغطاس، وفيكتورين أديبايور ودينو بيتر جودي، وجون إيكوي إيبوكا، إلى تدريبات الفريق البترولى بعد انتهاء أزمة التأشيرات التي تسببت في تأخر وصولهم للقاهرة خلال الأيام الماضية.

وانضم أجانب نادى إنبى إلى معسكر الفريق البترولى بقيادة حلمى طولان المدير الفنى والذى تخلله العديد من المباريات الودية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 26 أكتوبر الجاري فى انطلاقة الدورى بالموسم الجديد.

وتعاقد إنبى مع 9 لاعبين فى الميركاتو الصيفى المنقضى، هم: أحمد جمعة، عمر عدلي، حسام عرفات، مساهودو الحسن، خالد رضا، مصطفى جمال، فيكتور أديبايور، مروان داوود، محمد إسماعيل.