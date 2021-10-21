شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إنشاء رابطة لمشجعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز تدشين رابطة لمشجعيه بداية من الموسم المقبل الذي تبدأ أولى مبارياته للنادي الأربعاء القادم 27 أكتوبر أمام نادي مصر للمقاصة على ملعبه باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي،وهو ما يتماشى مع التفاؤل بالطفرة المتوقعة بإعلان رابطة الأندية المحترفة في ثوبها الجديد برئاسة النائب أحمد دياب، عن عودة الجماهير للحضور في المباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

و تم إسناد المهمة لإدارة المباريات بالنادي التي يتولاها وليد مهدي بالتكليف بتسجيل الجماهير الراغبين في حضور مباريات النادي وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الفان أي دي من شركة تذكرتي، وكذلك إجراءات حجز تذاكر المباريات، والتواصل المستمر بين النادي ورابطة جماهيره في كل مكان، وتنظيم حضور المباريات وتدريبات فريق الكرة ومشاهدة نجوم النادي والتقاط الصور التذكارية معهم، وغيرها من المفاجآت الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها تباعا.