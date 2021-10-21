شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستقر على الدفع بأحمد جمعة لقيادة هجوم إنبى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الدفع بأحمد جمعة فى قيادة هجوم الفريق البترولى أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها يوم 26 أكتوبر الجارى فى انطلاقة الدورى بالموسم الجديد.

ويأتى الدفع بأحمد جمعة إيمانا من حلمى طولان بقدرات اللاعب الهجومية فى الخط الأمامى وقدرته على تكوين جبهة قوية مع النيجيري جون إيبوكا لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض.

وتعاقد إنبى مع 9 لاعبين فى الميركاتو الصيفى المنقضى، هم: أحمد جمعة، عمر عدلي، حسام عرفات، مساهودو الحسن، خالد رضا، مصطفى جمال، فيكتور أديبايور، مروان داوود، محمد إسماعيل.