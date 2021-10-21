الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني، وحقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي.

سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

b95aa2859d.jpg

رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة

ccab72b03b.jpg

حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي

9f50fdbd1f.jpg

شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف

a7c71e44e8.jpg

منتخب مصر يسعى لدخول قائمة الـ5 الكبار على حساب نيجيريا بعد تقدمه للمركز 44

60fd117351.jpg

5 شروط لحضور الجماهير مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها

f54f6dda95.jpg

الزمالك يواجه توسكر الكيني في دوري الأبطال بالزي التقليدي

4b0bfdfc7a.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا