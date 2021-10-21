شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني، وحقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي.

سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

رابطة الأندية تسمح لكل ناد بدعوة 5 مشجعين من ذوى الاحتياجات الخاصة

حقن البلازما سلاح الأهلي لسرعة تجهيز محمد الشناوي

شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف

منتخب مصر يسعى لدخول قائمة الـ5 الكبار على حساب نيجيريا بعد تقدمه للمركز 44

5 شروط لحضور الجماهير مباريات الدوري الجديد.. تعرف عليها

الزمالك يواجه توسكر الكيني في دوري الأبطال بالزي التقليدي