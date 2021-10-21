شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة الـ 11 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 11 بدورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 مواليد 2004 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من سموحة على 6 أكتوبر 42/24 و طلائع الجيش على هليوبوليس 41/39 وهليوليدو على الشمس 32/25 و الزمالك على أصحاب الجياد 24/22 والأوليمبى على الجزيرة 28/24 و الأهلى على الطيران 31/ 20 والمعادى على الزهور 29/26 و الحوارعلى ستاد المنصورة 29/17 .

شهدت الجولة العاشرة فوز كل من سبورتنج على هليوليدو 43/33، والزمالك على ستاد المنصورة 48/31، والجزيرة على الحوار24/22، والطيران على الشمس 28/23، والأهلى على الأوليمبى 41/18، بينما تعادل سموحة مع طلائع الجيش 24/24، وهليوبوليس مع الزهور 27/27.

فيما أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.