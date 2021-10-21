الخليج 365 يكشف.. كواليس الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشح لانتخابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

تسود حالة من الترقب الشديد أرجاء النادي الأهلي إنتظاراً ليوم الحسم في تلقي طلبات المرشحين لخوض انتخابات القلعة الحمراء الجديدة 2021-2025.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة إن هناك حالة من الترقب والتربيطات المكثفة، وإتصالات وإجتماعات تدور في الساعات الحالية بهدف ربط الخيوط وحسم الموقف النهائي من خوض الانتخابات سواء على قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي أو خارجها .

وأضاف المصدر أن الخطيب كان قد قد أستقر على قائمته ولكنها قد تشهد تغييرات طفيفة خلال الساعات القليلة المقبلة بدخول حسام غالي لاعب وقائد الفريق الأحمر السابق ضمن عضوية فوق السن.

وأوضح أن قائمة محمود الخطيب التي سوف يتم إعلانها الجمعة ربما تشهد تغيير آخر، بأن تضم العامري فاروق نائباً للرئيس وخالد مرتجي أمينا للصندوق وللعضوية فوق السن محمد شوقي ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي وطارق قنديل وحسام غالي ومحمد سراج وخالد عبدالقادر وللعضوية تحت السن كل من محمد جمال الجارحي ومي عاطف.

وشدد ان حتي تلك اللحظة هناك تفكير لدخول النائب محمد السلاب أو مهند مجدي بديلاً لمحمد سراج في القائمة فوق السن .

وأشار المصدر إلى أن خالد مرتجي يعيش واحده من أصعب فترات حياته حيث تم الأستقرار على خوضه الإنتخابات على منصب أمين الصندوق داخل قائمة بيبو بعد إتصالات وجلسة سريعه مع محمود الخطيب ليكون هناك مواجهة تلوح في الافق بين "الخالدين" مرتجي والدرندلي على ذات المنصب خاصة أن الأخير أستقر علي دخول الإنتخابات مستقلاً .

وأضاف أن الثلاثي إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل ما زالوا يدرسون موقفهم من نزول الإنتخابات على منصب العضوية مستقلين بعد أن خرجوا من القائمة، ولكن نسب دخولهم لا تتخطي الــ15 % فقط.

وأوضح المصدر أن هناك إتصالات مكثفة تدور في الأفق بهدف الدفع بأحد المرشحين على منصب النائب حتي لا يفوز العامري فاروق بالتزكية، بجانب توقع لوجود مفاجآت قد تظهر وربما يخوض أحمد مجدي الحيوان سباق الإنتخابات علي منصب العضوية تحت السن.

وكان اليوم قبل الأخير قد شهد ترشح خالد سليمان أبو العلا بشكل رسمي على منصب رئيس الأهلي، ومنار سعيد عضوية فوق السن مستقل وكل من العامري فاروق على منصب نائب الرئيس ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق ، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء غد الجمعة على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر .

ووفقا للائحة الأهلي الخاصة فإن مجلس الإدارة يتكون من 12 فرداً، الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و9 أعضاء منهم عضوان عن الشباب يقل سنهما عن 35 عاماً في تاريخ باب الترشح.