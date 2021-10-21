كارتيرون: الفوز في الذهاب لن يمنحنا أريحية أمام توسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن هدفه أمام توسكر الكيني هو الفوز دون النظر لأي حسابات أخرى، بعيدا عن الفوز ذهابا.

ويستضيف الزمالك ضيفه توسكر الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، السابعة مساء الجمعة، على ستاد برج العرب.

وحقق الزمالك الفوز الذي اقيم باستاد نيايو الوطني في كينيا بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بنشرقي.

وأوضح كارتيرون، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تدريب اليوم الخميس، عشية المباراة، أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهة الإياب، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب قائلاً: "إنها مسألة ثقة، والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل رغم صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد".

ورد كارتيرون على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: "لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة، والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها".

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.