الدوري الأوروبي.. لوكوموتيف موسكو 0 - 1 جالاتاسراي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق جالاتا سراي على مضيفه لوكوموتيف موسكوي الروسي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وسنحت فرصة تسجيل خطرة لمصطفى محمد في الدقيقة 58 برأسية مرت بجور القائم الأيمن للحارس.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في الدقيقة 73 لمصطفى محمد بعد كرة مشتركة

واستبدل المدير الفني لجالاتا سراي مصطفى محمد في الدقيقة 75 والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

أحرز كريم أكتوركوغلو هدف جالاتاسراي في الدقيقة 82 بعدما منح موروتون كرة في مواجهة حارس لوكوموتيف موسكو، وأسكنها في المرمى باتقان.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة من البطولة، وفي الجانب الأخر ظل لوكوموتيف موسكو في قاع المجموعة بنقطة واحدة.