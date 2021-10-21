جمعة: كأس العرب بنكهة "كأس العالم".. ومونديال 2022 سيكون استثنائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أشاد وائل جمعة، مدير منتخب مصر لكرة القدم، وسفير بطولة كأس العالم 2022 بتحضيرات دولة قطر المكثفة لاستضافة منافسات المونديال العام المقبل لاول مرة في منطقة الشرق الأوسط .

وقال نجم النادي الأهلي المصري السابق في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمناسبة نهائي بطولة كأس أمير قطر الذي سيدشن افتتاح ستاد الثمامة المونديالي، خامس ملاعب بطولة كأس العالم، إن جميع الضيوف الذين سيحضرون إلى قطر سيجدوا كرم الضيافة ويستمتعون بأجواء رائعة للغاية .

وأكد اللاعب الملقب بـ(الصخرة) أن تحضيرات قطر المميزة للمونديال في وقت مبكر يرسل برسالة للعالم " أننا كعرب نستطيع تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة"، مشيرا إلى أن كل من شاهد التحضيرات تأكد بنفسه أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم ستكون استثنائية في قطر وتشرف كل العرب.

وأضاف جمعة أن كأس العرب التي ستقام نهاية العام الجاري في قطر ستكون بمثابة بروفة جيدة للغاية لكل المنتخبات العربية خاصة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لتجهيز صف ثان واكتشاف لاعبين جدد يمكن الاستعانة بهم ،والأمر أيضا ينطبق على منتخبات قارة آسيا التي تخوض تصفيات كأس العالم 2022 النهائية .

وتابع "جميع اللاعبين سيعيشون أجواء كأس العالم ،من خلال اللعب على ملاعب مونديالية، وبالتالي فهذه البطولة تجربة فنية جيدة للغاية لكل المنتخبات حتى وإن لم يشارك اللاعبون المحترفون بأوروبا ،وهي بطولة بالتالي بنكهة مونديالية .

وتمنى وائل جمعة تأهل أكبر عدد من المنتخبات العربية لمونديال 2022، موضحا أنه رغم صعوبة المهمة لكنها ليست مستحيلة على الإطلاق .

وكشف جمعة عن إعجابه الشديد بملاعب كأس العالم في قطر ،مؤكدا أنه كان يأمل أنه مستمر في الملاعب ليلعب على هذه الاستادات الرائعة التي يتوافر فيها كل التسهيلات للاعبي الكرة .

وعن المنافسة في بطولة كأس العرب، قال وائل جمعة إن هناك الكثير من المنتخبات العربية القوية حاليا القادرة على المنافسة على اللقب وأبرزها المنتخب القطري مستضيف البطولة ،بالإضافة لمنتخبات شمال أفريقيا مصر وتونس والجزائر والمغرب حتى وإن لم تلعب بالمحترفين، بالإضافة للمنتخب السعودي أيضا الذي يقدم مستويات طيبة في التصفيات الآسيوية ،ومنتخبا العراق والإمارات أيضا من المنتخبات التي لديها حظوظ في المنافسة .