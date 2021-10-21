رابطة الأندية تضع ضوابط حضور أصحاب الهمم للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلنت رابطة أندية المحترفين عن وضع ضوابط حضور أصحاب الهمم من جماهير أندية الدوري الممتاز لمباريات كرة القدم، خلال الموسم الجديد 2021-2022.

وقالت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الخميس إن كل الأندية بات من حقها دخول 5 مشجعين من أصحاب الهمم في كل مباراة.

وجاء ذلك بعدما بدأت الأندية بمبادراة فردية دخول جماهيرها من أصحاب الهمم إلى ملاعبا لمباريات لتشجع الفرق في المنطقة المحيطة بأرض الملعب أسفل المدرجات.

وجاء نص البيان كام يلي:

في إطار اهتمام الدولة بأبنائها من أصحاب الهمم في جميع المجالات.. قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بالتنسيق مع الشركاء التنفيذيين لبطولة الدروي العام لموسم (2021-2022) السماح لكل نادي بدعوة خمسة مشجعين من أصحاب الهمم في كل مباراة، وذلك حرصا من إدارة الرابطة على تدعيم دور الأندية تجاه جماهيرها.