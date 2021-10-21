جوستافو مولر يتحدث لمصراوي عن.. ظهوره الأول مع الشارقة.. واللعب في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ أحمد رجب:

بعد الظهور الرسمي لأول مرة هذا الموسم، يتحدث جوستافو مولر لاعب الشارقة وأحد المواليد في صفوف الفريق، عن الانطلاقة الأولى له ضمن صفوف الملك؛ حيث أتيح له اللعب في مباراة الشارقة الأخيرة أمام عجمان في كأس الرابطة، وقال اللاعب في تصريحات خاصة لموقع يالاكورة أنه سعيد بالفرصة التي حصل عليها، وسيواصل تصميمه للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات المقبلة، إليكم نص الحوار:

حدثنا عن الفرصة والأداء الذي قدمته أمام عجمان في كأس الرابطة الإماراتي؟

أعتقد أنني ظهرت بشكل مميز، بعد أن تواجدت في صفوف الفريق، حيث تمكنت من اللعب بشكل جيد رغم حرارة الطقس، وأعتقد أن هذا الأمر ساعد الفريق كثيراً، حيث كانت هناك لحظات مهمة في المباراة، وأبليت بلاء حسنا وقمت بمساعدة الفريق بإنقاذ كرة من فوق خط المرمى، وسجلت أيضًا هدفًا لكن الحكم ألغاه، من المهم أن تكتسب تجربة المباريات وتحصل على الثقة واللعب معا.

وبعد ذلك تحدث الأشياء شيئا فشيئا، من الضروري الآن مواصلة العمل الجاد لانتظار وصول هذه الفرصة والتمكن من لعب جميع المباريات ولكن شيئًا فشيئًا أتدرب وأبذل الكثير من الجهد حتى تأتي الفرصة.

تجربة اللعب في دولة الإمارات، بما تصفها حتى الآن؟

بعد عام في الخارج، هنا في الإمارات أرى أنه كان عامًا مليئًا بالتعلم، وكان خطوة كبيرة في مسيرتي المهنية، هناك تطور كبير في كرة القدم، لذا تمكنت من التطور جنبًا إلى جنب مع هذا العمل، للحصول على طريقة جديدة وأسلوب آخر من اللعب، هناك أيضًا التكيف مع المناخ، لأنه حار جدًا هنا، هناك أوقات من العام تتجاوز درجة الحرارة الخمسين ومشكلة اللغة التي كانت تؤرقني أيضا في البداية وكل هذه العوامل جعلتني أتطور كثيرًا داخل وخارج الملعب.

حول خصائص وأسلوب لعبك.. كيف يساعدك هذا في تحقيق أهدافك؟

أعتقد أن هذا الأمر مهم في كرة القدم، فأنا أحب حقا البحث عن كرة القدم سواء في الدفاع والهجوم، طولي يساعدني على هذا جيدًا، لأنه بالنسبة لي كمدافع وقت الكرة سواء استخلاص أو أي شيء، فهذا يساعدني كثيرًا، الأمر مهم بالنسبة لي في تسجيل الأهداف من ركلات ثابتة، حيث يمكنني توقع المدافع ومهاجمة الكرة جيداً وتسجيل الهدف، كمل يمكنني أيضا مساعدة المهاجمين.

سجلت هدفاً في إحدى المباريات الودية التي بدأت فيها منذ البداية خلال الأسبوع الماضي؟

لقد كان هدفًا مهمًا للغاية، كان هدفي الأول هذا الموسم. لكن منذ أن وصلت إلى هنا، كان هذا هو الهدف التاسع بالفعل، لذا فهو يمثل بداية جيدة بالنسبة لي، لقد كانت مباراة ودية جيدة وأعتقد أنها كانت مهمة للغاية؛ نظرًا لأنني لم أكن ألعب، فقد كان ذلك مهمًا للغاية لأنه يمنحني المزيد من الثقة في أن العمل يتم إنجازه ، وبالنسبة للمباريات التالية علي أن أتطور أكثر.