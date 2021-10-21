هنري: صلاح الأفضل في إنجلترا بفارق كبير لكن هناك من يتفوق عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تيري هنري لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا السابق بأن محمد صلاح جناح ليفربول أفضل لاعب في إنجلترا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكنه قال بأن كريم بنزيما مهاجم فرنسا ينفوق عليه عالميا.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، ردا على سؤال إن كان صلاح الأفضل في العالم حاليًا: "لا، ليس بعد"

وتابع: "الأهداف التي يسجلها في الوقت الحالي، جيدة للغاية، لكن كيف تتجاهل ليفاندوفسكي؟ كيف تتجاهل بنزيما؟ كيف يمكن أن تنسى الأداء على مستوى المنتخب أيضًا؟"

وأضاف: "في الوقت الحالي، هو يعاني مع مصر، الأمر ليس سهلًا، لكنه لا يؤدي بشكل المطلوب بعد، لكن تلك الأهداف التي يسجلها مذهلة، أنا أحب صلاح، لكنه ليس الأفضل بعد".

وواصل :"هل هو أفضل لاعب في بريميرليج حاليًا؟ بمسافة كبيرة. بالمستوى الحالي ألا تضع بنزيما في هذه المكانة، من خلال الأداء الذي يقدمه؟ ما فعله لفرنسا في اليورو؟"

واستطرد: "لهذا بنزيما له الأفضلية لأنه كان لاعبا متكاملا، من خلال التسجيل لفترة طويلة.. صلاح حاليا يصبح لاعبا جيدا (متكامل) وليس مجرد هداف عظيم".

غاب محمد صلاح عن منتخب مصر في العديد من المناسبات خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا حينا، وبسبب عدم خوض المنتخب لمباريات في حين آخر.

على مستوى فريق ليفربول فقد تمكن من تسجيل 12 هدفا وصنع 4 خلال 11 مباراة الموسم الحالي، وفي الجانب الآخر سجل كريم بنزيما 11 هدفا وصنع 8 في نفص العدد من المباريات.