غرس المدافع الدولي السعودي «محمد البليهي» شعار الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، بعدما ساهم في فوز فريقه على الغريم التقليدي «النصر» في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وتسببت لقطة غرس علم وشعار الهلال السعودي في منتصف الملعب في استفزاز جمهور النصر الذي استهجن هذا التصرف قبل مغادرته للمدرجات ومن ثم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستاجرام.

وذهب البعض نحو مُطالبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمُعاقبة محمد البليهي بالايقاف أو الغرامة لاستهدافه استفزاز جمهور النصر.

وفاز الهلال على النصر بنتيجة 1/2، وافتتح موسى ماريجا أهداف المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 17، ورد مهاجم النصر الجديد أندرسون تاليسكا بهدف التعديل في الدقيقة 50.

واستطاع الهلال استغلال النقص العددي الذي عانى منه النصر بعد طرد «علي محمد لاجامي» في الدقيقة 45، ليُسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71.

بغرس شعار الهلال أمام النصر..البليهي يتفوق على بيكيه

لم تكن فعلة محمد البليهي بغرس علم ناديه في منتصف الملعب الأولى من نوعها في عالم كرة القدم أو بجديدة على جمهور اللعبة حول العالم، فقد حدثت عدة مرات بمسابقات وبطولات مختلفة للأندية، لعل أبرزها عقب نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2015 الذي شهد فوز برشلونة على يوفنتوس بنتيجة 1/3، عندما غرس نجم دفاع برشلونة «جيرارد بيكيه» لعلم إقليم كتالونيا في منتصف ملعب برلين الأولمبي.

لكن ما فعله محمد البليهي ليس تقليدًا لتصرف جيرارد بيكيه بنسبة 100٪ بالنسبة لجمهور الهلال، وذلك بسبب هوية الخصم، فقد كان أكثر جراءة وشراسة من بيكيه.

وجود النصر في هذه المباراة يجعل تصرف البليهي أقوى وأشرس وله مذاق خاص ومختلف عن تصرف بيكيه الذي حدث بدوافع سياسية لا رياضية وأمام خصم غير إسباني.

محمد البليهي أراد الإشارة من هذا التصرف إلى حقيقة زعامة الهلال المحلية والقارية وتوجيه رسالة عنيفة إلى جمهور النصر بأن الهلال هو الفريق السعودي الأكبر والأهم على كافة الأصعدة.

ربما لو كان بيكيه غرس شعار برشلونة في منتصف ملعب كامب نو أو سانتياجو برنابيو بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو على ريال مدريد، لكان وقعها أكبر ولما استطاع أحد التفوق عليه في يوم من الأيام كما فعل البليهي هذا الأسبوع بغرس شعار الهلال في وسط الملعب أمام جمهور العدو اللدود «النصر» وبعد مباراة إقصائية على الصعيد القاري.

ماذا قال محمد البليهي بعد غرس شعار الهلال؟

احتفل علي البليهي باستفزاز جمهور النصر عقب مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء في نصف نهائي دوري ابطال اسيا، بكتابة بعض الكلمات مصحوبة بالصور بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وقال علي البليهي إن خسارة الهلال لو حدثت أمام النصر لكانت مفاجأة غير متوقعة، موضحًا «لا وجود للمفاجآت متى ما حضر الهلال، فاز الهلال لأنه الهلال كبير آسيا».

وأضاف البليهي بقوله «الهلال وجد ليكون في النهائيات، مبروك يا أمة الهلال، وشكرًا لكم على دعمكم الدائم ويارب نفرحكم بالذهب».