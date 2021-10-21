هل يخطف برشلونة نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد؟

كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا - صور Reu

يستعد نادي برشلونة بقيادة الرئيس جوان لابورتا، لمحاولة خطف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي “كيليان مبابي” من الغريم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2022 وذلك بتقديم منحة توقيع مثيرة للاهتمام للمهاجم الفرنسي.

وينتهي عقد البالغ من العمر 22 عاماً الصيف المقبل مع فريق ناصر الخليفي، ويبدو استمراره في ملعب حديقة الأمراء و التجديد مع النادي الباريسي ضرب من الخيال في الوقت الحالي.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بتقديم مبلغ يفوق 160 مليون يورو، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلّي عن بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، ولو كلفها ذلك، السماح له بالانتقال مجاناً صيف 2022.

وبدا أن المجال بات مفتوحاً أمام إدارة فلورنتينو بيريز لتحقيق الحلم والتوقيع مع مبابي مجاناً في يناير المقبل، قبل أن تظهر أخبار من صحيفة الآس الإسبانية، تؤكد نية جوان لابورتا الدخول على الخط، والمغالاة في اللاعب.

ويستعد برشلونة لتقديم 90 مليون يورو كمنحة توقيع للمهاجم الفرنسي، في حال موافقته على التوقيع مع النادي الكتالوني بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وفقاً للصحيفة الإسبانية.

وأضاف التقرير، أن نية برشلونة الأساسية هي المغالاة في اللاعب الفرنسي، وذالك بتقديم منحة توقيع أعلى مما قدمه ريال مدريد الذي يستعد لتقديم 50 مليون يورو كمنحة توقيع.