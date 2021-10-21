الادعاء العام يطالب بعقوبة السجن 10 أشهر في حق كريم بنزيمة في قضية ابتزاز فالبوينا!

دعا المدعون في فرنسا إلى الحكم على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو، بسبب تورطه في محاولة ابتزاز مزعومة لزميله الفرنسي الدولي السابق “ماتيو فالبوينا”، فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنسية.

وتغيب بنزيمة عن الظهور لليوم الثاني من المحاكمة في فرساي بفرنسا، حيث أخبر ممثلوه القانونيون المحكمة أنه “من المستحيل” أن يحضر بسبب التزاماته المهنية (الاستعداد لمباراة كلاسيكو الأرض)، ما جعل رئيس المحكمة يطلق عليه اسم “المتعجرف”.

المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي عاد الصيف الماضي إلى المنتخب الوطني الفرنسي، لعب لريال مدريد في أوكرانيا مساء الثلاثاء، وهو الآن، مع فريقه قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد.

ويكمن الادعاء في جوهر القضية في أن بنزيمة قدم نصيحة لفالبوينا بأن تدفع لمجموعة من المبتزين المزعومين لإبقاء شريطه الجنسي بعيدًا عن الجمهور، قبل أن ينفي بنزيمة ومحاموه هذا الادعاء.

وانتقد رئيس المحكمة غياب بنزيمة قائلاً: “أجد أنه من المتعجرف أنه ليس هنا وأنه ليس لدينا الكثير من الموارد المقدمة إلينا بشأن هذا العنصر من المحاكمة”.

وبالمثل، لم يحضر فالبوينا – الذي يلعب الآن مع أولمبياكوس – جلسة الخميس حيث من المقرر أن يلعب مع الفريق اليوناني في الدوري الأوروبي ضد فرانكفورت في ألمانيا.

وذكرت محطة الإذاعة الفرنسية RMC أن الحكم قد يصدر يوم الجمعة، وقد يُسجن المهاجم لمدة تصل إلى خمس سنوات وتغريمه 75 ألف يورو.

ومع ذلك، طلب المدعون حكمًا بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه لن يواجه عقوبة السجن الفوري.

وقال “مايتري أنطوان فاي”، محامي كريم بنزيمة، وفقًا لماركا الاسبانية: “هذا الأمر، منذ اليوم الأول، كان له تأثير كبير على كلا الجانبين. المعلومات القضائية نتجت عن تسريبات في الصحافة، كلاهما علم بمشاركة بنزيما من الصحافة أكثر من فالبوينا نفسه.”

وتابع “أبعد من ذلك، إنها حالة يتذكر فيها بنزيمة دائمًا براءته الكاملة. إنه لا يتدخل مباشرة في التبادلات التي تخص متهمين آخرين.”

وأكمل “لقد تدخل في محادثة واحدة مع السيد فالبوينا ليعرض، إذا رغب في ذلك، بحرية ودون مراعاة، أو محاولة منع هذا الشريط الجنسي من الظهور.”

ويزعم ممثلو الادعاء أن بنزيمة تم تجنيده من قبل المبتزين لتسهيل صفقة، وأن المهاجم كان جزءًا من الابتزاز، كما اتهم أربعة آخرون كجزء من الجريمة المزعومة، والأكيد أن اليوم الثالث من المحاكمة، سيوضح عدة أمور في القضية.