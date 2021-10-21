تيري هينري يصنف محمد صلاح بين لاعبي العالم ويكشف عن الأفضل في الوقت الحالي

يعتقد الدولي الفرنسي السابق “تييري هنري”، أنه لا ينبغي تصنيف النجم المصري محمد صلاح على أنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، ويشعر أن كلا من روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة يتقدمان على مهاجم ليفربول.

ويقدم محمد صلاح بداية رائعة للموسم مع ليفربول، توجها بتسجيل 12 هدفًا في 11 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن.

ويوافق هنري على ضرورة اعتبار صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، لكن مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق قال إنه لا ينبغي إغفال بنزيمة لجهوده مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

ماذا قال اسطورة أرسنال عن محمد صلاح ومستواه مع ليفربول هذا الموسم؟

عندما سألته شبكة سي بي إس سبورت عما إذا كان يعتبر صلاح أفضل لاعب في العالم، قال هنري: ‘ليس بعد. الأهداف التي يسجلها في الوقت الحالي جيدة للغاية، لكن كيف يمكنك أن تنسى أمر ليفاندوفسكي؟ كيف تنسى بنزيمة؟ كيف تنسى القيام بذلك على المستوى الوطني أيضًا؟

وأوضح هينري أن صلاح مطالب بتقديم نفس العطاء مع المنتخب المصري، وأضاف “في الوقت الحالي، يعاني قليلاً مع مصر. الامور ليست سهلة. لكنه لم يفعل ذلك هناك حتى الآن. لكن تلك الأهداف سخيفة. انا احب صلاح. لكنه ليس الأفضل بعد.”

وعن سؤال حول، هل هو أفضل لاعب الآن في الدوري الإنجليزي؟ نعم وبمسافة عن البقية، لكن في مستواه الحالي، هل ما زلت لا تضع بنزيمة في نفس المستوى الذي يلعب به الآن؟

واضاف الفرنسي “المساعدة التي يقدمها بنزيمة، الأهداف التي يسجلها، ما الذي كان يفعله مع فرنسا في يورو 2020 ودوري الأمم الأوروبية.”

وأكمل “لا أعرف ما إذا كنت قد لاحظت ما كان يفعله، أنا أقول فقط، الأمر ليس بهذا الوضوح، بالنسبة لي.”

وتابع هينري مدح مهاجم منتخب فرنسا وقال “إذا كنت قد شاهدت ريال مدريد منذ بداية الموسم، وإذا كنت قد شاهدت ما يفعله من أجل فرنسا، فهذا ليس واضحًا على الإطلاق.”

وأردف قائلاً “إذا تحدثت عن وجهته الآن وهذا هو سبب تقدم بنزيمة، فقد كان لاعبًا كاملاً لديه أهداف ويساعد لفترة طويلة. محمد صلاح أصبح لاعبًا جيدًا وليس مجرد هداف عظيم”.