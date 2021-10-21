روما يتعرض لفضيحة كروية أمام فريق نرويجي بدوري المؤتمر الأوروبي

جوزيه مورينيو يخسر 6-1 من فريق نرويجي مغمور - صور Getty

تعرض نادي روما تحت قيادة مدربه البرتغالي الشهير «جوزيه مورينيو» لفضيحة كروية مدوية مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، بالخسارة أمام فريق بودو جليمت النرويجي المغمور بنتيجة 1/6.

المباراة التي أقيمت في درجة حرارة منخفضة وصلت لدرجتين مئويتين فقط، شهدت تقدم مُبكر لفريق بودو جليمت في الدقيقة الثامنة عن طريق «إيريك بوتهيم»، وبعد دقائق قليلة أضاف باتريك بيرج الهدف الثاني، لكن روما استطاع تدارك أموره بتقليص النتيجة في الدقيقة 28 بواسطة كارليس بيريز.

ولم يستطع روما الصمود أمام برودة الطقس والضغط العالي الذي مارسه فريق بودو جليمت خلال الشوط الثاني، فتلقت شباكه لهدف ثالث في الدقيقة 53 عن طريق صاحب الهدف الأول «إيريك بوتهيم».

وفي ظل اندفاع غير محسوب للاعبي روما لتقليص فارق الأهداف لهدف، استطاع بودو جليمت تسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 71 و78 و80 عن طريق الثلاثي «أولا سولباكين وأماهل بيليجرينو وإيريك بوتهيم»، لينتهي اللقاء بخسارة روما بنتيجة قوامها ستة أهداف مقابل هدف.

ولعُبت المباراة على ملعب اسمبيرا الذي يتسع لستة آلاف متفرج فقط، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في بطولة اليويفا المستحدثة «دوري المؤتمر الأوروبي».

وبهذه النتيجة تصدر نادي بودو جليمت المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن روما الثاني، لتُعيد هذه النتيجة فريق سيسكا صوفيا البلغاري إلى المنافسة، حيث يمتلك نقطة ولديه مباراة أقل أمام فريق زوريا لوهانسك الأوكراني.