الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وآسفي في الدوري المغربي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وآسفي في الجولة 6 من الدوري المغربي انوي، والمقرر لها مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

تنطلق مباراة الوداد أولمبيك آسفي على ملعب (المركب الرياضي محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء، عند الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت المغرب، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يُنقل البث المباشر لمباراة الوداد ضد آسفي على شاشة القناة الرياضية المغربية بتقنية HD بصوت المعلق الرياضي عادل المسعودي.

كما تنقل المواجهة في بث مباشر مكتوب بموقع الخليج 365، المختص في سوق الانتقالات وتغطية مباريات كرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون مباراة اليوم خير تحضير بالنسبة لفريق الوداد قبل استضافة فريق هارتس الغاني في إياب الدور التأهيلي الثاني لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل، حيث خسر الفريق بهدف في مباراة الذهاب التي لُعبت مطلع هذا الأسبوع.

البث المباشر لمباراة الوداد واسفي

يحتل نادي الوداد البيضاوي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي انوي برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين فقط عن جاره وعدوه اللدود «الرجاء» المتصدر من 6 مباريات مقابل 5 للوداد.

ولم يستفد الوداد من الخسارة التي تعرض لها الرجاء أمام نهضة بركان، وتعرض للتعادل سلبي أمام شباب المحمدية.

بإمكان الوداد استرداد الصدارة بفارق نقطة إذا ما نجح في هزيمة أولمبيك آسفي في هذه الأمسية.

لكن مهمة الوداد لن تكون سهلة بسبب الصمود الكبير لفريق أولمبيك آسفي في الآونة الأخيرة، فلم يخسر منذ يوم 10 سبتمبر الماضي، واستطاع حصد 6 نقاط، بواقع 3 تعادلات أمام نهضة بركان ومولودية وجدة وسريع وادي زم، وفوز خارج الديار أمام الفتح الرباطي.

وانتهت آخر مقابلة بين الفريقين بفوز صعب للوداد بنتيجة 1/2، ضمن لقاء ودي يوم 5 سبتمبر الماضي. وتقدم أولمبيك آسفي بهدف مُبكر سجله حمزة خابا بالدقيقة 7، ورد منصف شراشم بهدف التعديل في الدقيقة 20، وأحرز صلاح الدين بنيشو هدف الفوز في الدقيقة 42.

أما آخر مقابلة جمعتهما في الدوري المغربي فتعود إلى تاريخ 18 مايو 2021، وفاز الوداد بنتيجة 1/3، وسجل ثلاثية الواك مؤيد اللافي (هدفان) وأيوب العملود، مقابل هدف للاعب منصف العامري.

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