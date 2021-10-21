شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والطائي في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في إحدى مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

قاد السوري “همر السومة” فريق اهلي جدة لفوز ثمين امام الطائي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة الحالة.

ورفع الاهلي رصيده الى النقطة 11 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

افتتح النجم السوري “عمر السومة” اهداف المباراة في الدقيقة السابعة، بعد ان حول عرضية نموذجية من زميله المقدوني “إزغان أليوسكي” بتسديدة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع تدارك الطائي هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي “لوكاس” بعد ان أنقض على كرة عرضية من ضربة ركنية بضربة رأسية قوية داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني عاد “السومة” وسجل الهدف الثاني للاهلي من ضربة رأسية جميلة عقب ركنية من الجانب الأيسر نفذها عبد الرحمن غريب على القائم البعيد.

وانطلقت مباراة الاهلي والطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة الحالة، عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ونقلت مباراة أهلي جدة والطائي في بث مباشر على قناة SSC1 بصوت المعلق عبد العزيز السير بتقنية SD، كما نقل البث المباشر على قناة SSC1 بتقنية HD بصوت الملعق الرياضي عبد الله الغامدي، وينقلها لكم الخليج 365 في تغطية حية.

وكان أهلي جدة قد حقق أول فوز له في منافسات الدوري السعودي هذا الموسم 2022/2021، يوم 16 أكتوبر الجاري، عندما أسقط الاتفاق بنتيجة 4/صفر، علمًا بأنه سقط في 5 تعادلات وخسر في مناسبتين.

يرجع أول لقاء في تاريخ مواجهات الاهلي والطائي إلى الجولة السادسة من الدوري السعودي عام 1978، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

ولعب الاهلي ضد الطائي لآخر مرة في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحريمن الشريفين، وانتهت بفوزه بنتيجة 3/صفر، وسجل عمر السومة هدفين، وأضاع ركلة جزاء، وتكفل أسامة هاوساوي بالهدف الثالث.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الاهلي والطائي في الدوري السعودي

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