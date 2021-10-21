نتيجة مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني عمانتل، في ختام اليوم الاول من منافسات الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

أكتسح السيب ضيفه مسقط بثلاثية نظيفة محققا فوزه الاول في الدوري العماني 2021-2022، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد السيب الرياضي.

بهذا الفوز رفع السيب رصيده الى النقطة الرابعة وتقدم الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل، في المقابل بقى نادي مسقط في المركز الاخير بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

وجاءت ثلاثية السيب في الشوط الثاني حيث افتتح عبد العزيز المقبالي اهداف المباراة في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، قبل أن يُضيف موران تعيب الهدف الثاني من ضربة جزاء ثانية في اللقاء، وفي الدقيقة 83 أختتم أمجد الحارثي ثلاثية فريقه من متابعة جميلة لكرة عرضية من الناحية اليمنى.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عمان، 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما نقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

كان السيب قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الاولى من الدوري العماني عمانتل أمام مضيفه صحم بنتيجة هدف مقابل هدف، على مجمع صحار الرياضي.

على الجانب الآخر، تلقى نادي مسقط الهزيمة على ملعبه في الجولة الاولى من الدوري العماني على يد ظفار بنتيجة صفر-2، ويقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

جدير بالذكر ان فريق السيب قد اُعتبر فائزًا بلقب الدوري العماني بالموسم الماضي 2020-2021، بسبب تصدره للمسابقة قبل قرار الإلغاء بسبب فيروس كورونا، بعدما جمع 22 بفارق نقطتين فقط امام فريق ظفار الوصيف بفارق الاهداف فقط عن فريق المصنعة ثالث الترتيب.

كان لقاء الفريقان في الدوري العماني “عمانتل” بالموسم الماضي قد شهد فوز السيب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء الإياب.

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