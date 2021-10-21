لاعب الجونة يُقلد مشهد حرامي اليوم السابع في اعلان جاهزية ملعب خالد بشارة

قلد نادي الجونة حادثة سرقة صحفي اليوم السابع التي شغلت الرأي العام في مصر على مدار اليومين الماضيين، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب السذاجة الكبيرة التي تعامل بها اللص مع الموبيل بترك البث المباشر فور خطف الموبيل من المراسل الصحفي.

واستعان نادي الجونة بلاعب وسط الفريق «كريم طارق» مع أحد زملائه «عمرو طارق» لتمثيل المشهد نفسه على ملعب خالد بشارة بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة بموقع فيسبوك فيديو محاكاة حادثة حرامي اليوم السابع للاعب كريم طارق أثناء حديثه في بث مباشر عن جاهزية ملعب خالد بشارة لاستضافة مباريات الدوري المصري بموسم 2022/2021.

وظهر كريم طارق في فيديو مدته لم تتجاوز الـ 30 ثانية، يتحدث خلاله عن آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بملعب خالد بشارة لاستقبال مباراة الجونة الأولى في الدوري أمام نادي سيراميكا كليوباترا الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وقال صاحب ال29 عامًا «مساء الخير يا جماعة، إن شاء الله أول مباراة لنا في الدوري ستكون أمام سيراميكا، وكما تشاهدوا هذه آخر الاستعدادات الخاصة لاستقبال المباراة، نحن في انتظار حضوركم، ونتمنى تحقيق أول ثلاث نقاط…».

وقبل أن يُكمل كريم طارق حديثه، ظهر زميله في الفريق «عمرو طارق» ليخطف الموبيل على دراجة نارية، ويلوذ بالفرار، واضعًا في فمه قلم لونه أزرق، بدلاً من السيجارة، مع نظرات متتابعة من جانبه إلى الكاميرا على طريقة حرامي اليوم السابع الذي تصدرت صوره مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، وهو ينظر إلى الكاميرا الأمامية للموبيل أثناء تدخينه لسيجارة.

ماذا حدث مع صحفي اليوم السابع؟

كان صحفي اليوم السابع قد تعرض للسرقة أثناء تغطية ردود الأفعال بعد الزلزال الذي ضرب مصر منتصف هذا الأسبوع، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للصحيفة على موقع فيسبوك.

وفوجيء الصحفي بشخص يستخدم دراجة بخارية يخطف منه الموبيل أثناء التصوير، إلا أنه فشل في غلق البث المباشر، ليظهر وجهه بوضوح لأكثر من 25 ألف مشاهد، ما ساعد في عملية إلقاء القبض عليه بعد ساعات قليلة.

شاهد الفيديو