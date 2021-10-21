اهداف مباراة اليوم بين العين والوصل في الدوري الاماراتي

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين العين والوصل في قمة مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 بمنافسات الدوري الاماراتي للمحترفين.

حسم العين قمة الجولة السابعة في الدوري الاماراتي للمحترفين عقب فوزه على الوصل بهدفين دون مقابل، منفرداً بصدارة جدول الترتيب.

ورفع العين رصيده الى النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاماراتي، موسعا الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الجزيرة الى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الوصل عند 9 نقاط في المركز الثامن.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم العين بهدف دون رد، سجله الافواري “كوامي أوتون” في الدقيقة 33 بعد ان استغل هفوة فادحة من حارس مرمي الوصل ابراهيم عيسى.

ومن خطأ وصلاوي آخر في الشوط الثاني سجل “كايو كانيدو كوريا” الهدف الثاني للعيناوي في الدقيقة 78، ورفض اللاعب أن يحتفل بعد تسجيل الهدف.

انطلق البث المباشر لمباراة العين والوصل ضمن الجولة السابعة من الدوري الاماراتي على ملعب زعبيل بمدينة دبي، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ونقلت مباراة العين ضد الوصل على شاشة قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي، كما نقلها في بث مباشر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بتقنية HD بصوت المعلق عامر عبد الله.

كانت آخر مواجهة بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن منافسات الدوري المحلي يوم 6 مارس 2021، وشهدت آخر مواجهة على ملعب الوصل فوز العين بنتيجة 2/1 في نهاية شهر نوفمبر 2020.

ولم يفز الوصل في أي مباراة من المباريات الخمس الأخيرة له بجميع المسابقات أمام نادي العين، وخسر في 22 فبراير 2020 بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 ضمن كأس رئيس الامارات، وقبل تلك المواجهة بشهر ونصف تقريبًا خسر بنتيجة 5/صفر أمام العين.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين العين والوصل في الدوري الاماراتي

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