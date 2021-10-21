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التعادل يحسم مباراة اتحاد إب وشعب حضرموت

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المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل شعب حضرموت مع اتحاد إب سلبيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب ناصر الخليفي بمدينة عتق، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدوري اليمني.
 
وجاء التعادل بطعم الخسارة للفريقين، اللذين أصبح رصيد كل منهما 9 نقاط.
 
ورغم النتيجة السلبية، شهدت المباراة إيجابية من الطرفين وكثافة هجومية، أسفرت عن خلق فرص سانحة للتسجيل، لكنها انتهت بين أحضان محمد أمان، حارس شعب حضرموت، الذي فاز بجائزة رجل المباراة، ونظيره شابص في اتحاد إب.
 
ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي غدا الجمعة على ملعب الخليفي فريقا شباب الجيل وفحمان.

المصدر: موقع كورة

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محمد يوسف

محمد يوسف

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