شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحشد قوته الضاربة استعدادا لعزام التنزانى بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز، تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة فريق عزام يونايتد التنزانى، فى إياب الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، وكانت مباراة الذهاب فى تنزانيا قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويستعد بيراميدز بقوته الضاربة لمواجهة بطل تنزانيا، بوجود عبد الله السعيد ورمضان صبحى وإبراهيم عادل وأحمد فتحي، ويطمح الفريق الأزرق فى حصد لقب الكونفدرالية فى النسخة القائمة.

وتقرر أن يؤدى الفريق التنزاني تدريبه اليوم الخميس بالملعب الفرعي للدفاع الجوي، على أن يخوض مرانه الأساسي في التاسعة من مساء الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع طبقا للائحة الكاف، على أن يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثالثة عصر الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس لوضع الترتيبات الخاصة باللقاء.