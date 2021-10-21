شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ معسكره الأحد.. ويواجه مقدونيا 5 و 6 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكرا مغلقا الأحد المقبل، بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير 2022.

يؤدي المنتخب تدريباته تحت قيادة الإسباني روبن جارابايا أريناس المدرب المساعد، لحين انضمام المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو لمعسكر المنتخب بداية من أول نوفمبر لقيادة التدريبات في الأسبوع الدولي الذي ينتهي 7 من الشهر نفسه، ويشهد انضمام اللاعبين المحترفين.

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر، حيث سيحضر المنتخب المقدوني إلى القاهرة قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022 بصفته حامل لقب البطولة الأخيرة على حساب المنتخب التونسي في 2020.