شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائى قطر كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى الواعد مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف العاشر عالمياً إلى الدور نصف النهائى ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، والتى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 17 إلى 23 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 187 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وفاز مصطفى عسل على منافسه طارق مؤمن بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية امتدت لـ 114 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 4-11, 12-10, 11-9, 12-14, 11-4.

وخسر محمد أبو الغار أمام منافسه النيوزلاندى بول كول بنتيجة 3/2، في مباراة استغرقت 93 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 4-11, 10-12, 12-10, 11-8 .

بينما خسر مازن هشام أمام منافسه الويلزى جويل مكين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-4, 11-3 .

بذلك يصبح مصطفى عسل هو الممثل المصرى الوحيد لفراعنة الاسكواش فى البطولة، بعد خروج 11 لاعباً من 12 شاركوا فى بداية المنافسات.