شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : نلعب للفوز على توسكر.. وإهدار الفرص مسألة ثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أهمية لقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب تدريب اليوم أن هدفه الفوز في اللقاء دون النظر لأي حسابات أخرى وبعيدا عن فوز الزمالك في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.

وشدد كارتيرون على أن فريقه سيخوض مباراة توسكر من أجل الفوز فقط، موضحا أن الفوز خارج الملعب أمر جيدا، ولكنه لن يعطي الزمالك أريحية في مواجهته أمام توسكر غدا، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض المباراة بأقصى روح من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات.

وعلق المدير الفني على ظاهرة إهدار الفرص السهلة في مباراة الذهاب قائلا إنها مسألة ثقة، والفريق لا يزال في بداية الموسم، واللاعبون يحتاجون لثقة أكثر، كما أن الفريق سجل هدفا في لقاء الذهاب عن طريق الونش وتم احتسابه تسلل بالرغم من صحة الهدف، وكان الفريق سيخرج فائزا بهدفين دون رد.

ورد كارتيرون على الأنباء التي ترددت حول وجود خلافات داخل الفريق قائلا: "لم تحدث خلافات ونحن مجموعة واحدة بروح واحدة،والشائعات متواجدة باستمرار على مواقع التواصل الإعلامي ولكن نتجاهلها".

واختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي اقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.