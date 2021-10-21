تعرف على موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

تتواصل منافسات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، حيث تفتتح مباريات الجولة التاسعة بمواجهة أرسنال مع أستون فيلا.



ويحتل أرسنال المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، بعد مرور 8 جولات.

يستضيف أرسنال نظيره أستون فيلا على ملعب الإمارات في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبقر/ تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل الشبكة مباراة أرسنال وأستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.