الامارات | خورفكان ينتزع نقطة ثمينة من بني ياس رغم النقص العددي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان ينتزع نقطة ثمينة من بني ياس رغم النقص العددي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح خورفكان من العودة بنقطة التعادل من أبوظبي، رغم معاناته من النقص العددي، في المباراة التي أقيمت على استاد بني ياس ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث وصل بني ياس إلى النقطة 6، مقابل 9 نقاط لخورفكان.

نجح خورفكان في إحراز هدف التقدم مبكراً في الدقيقة 4 عن طريق رأسية البرازيلي باولينو، والذي نجح في استغلال كرة عرضية ليسجل هدف التقدم لفريق خورفكان، ونجح في استغلال البداية القوية وإحراز التقدم، ولكن عاد بني ياس وأدرك هدف التعادل بنفس الطريقة ومن كرة رأسية أيضاً عن طريق الصربي ساشا، في الدقيقة 30.

وبعد أقل من دقيقتين من نهاية الشوط الأول أدرك بني ياس هدف التقدم سريعاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أحرزها الأرجنتيني سواريز، خادعت الحارس أحمد محمود واستقرت في الشباك لتصبح النتيجة 2-1. وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول أزمة لخورفكان عقب حصول إسماعيل الحمادي، على بطاقة حمراء وطرد مباشر، نتيجة التعدي بالضرب على مدافع بني ياس، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويعود لطرد اللاعب الذي خرج من الملعب غير مدرك ما حدث، ويكمل خورفكان المباراة ناقص العدد. وبخلاف المتوقع، سجل خورفكان التعادل في الدقيقة 78 عن طريق البرازيلي فالمور.



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