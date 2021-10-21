كواليس اختيار حسام غالي في قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي وخروج الدرندلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، القائمة المبدئية التي سيخوض بها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الانتخابات المقبلة للنادي المحدد لها يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

شوبير يكشف قائمة الخطيب الانتخابية في الأهلي

وكتب شوبير: «القائمة النهائية المتوقعة للكابتن محمود الخطيب، محمود الخطيب رئيسا، العامري فاروق نائب، خالد مرتجي أمين صندوق العضوية، طارق قنديل، دكتور محمد شوقي، محمد الدماطي، دكتور مهند مجدي، محمد الغزاوي، خالد عبد القادر، المفاجأة دخول حسام غالي ومحمد الجارحي ومي عاطف».

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس انضمام حسام غالي نجم الفريق الكروي الأول السابق بالنادي الأحمر، للقائمة الانتخابية التي سيخوض بها محمود الخطيب، انتخابات النادي المحدد لها 25 و26 نوفمبر المقبل.

وقال المصدر في تصريح لموقع «الوطن سبورت»: «حسام غالي جاء انضمامه لقائمة محمود الخطيب، في اللحظات الأخيرة خاصة وأنه نجم كبير ويتواجد حاليا في مجلس النواب».

وعن انضمام خالد عبد القادر لقائمة الخطيب، أوضح: «انضمام خالد عبد القادر، جاء بعد مفاضلة بينه وبين محمد السلاب، رجل الأعمال، إلا أن الأمور جاءت في النهاية لصالح عبد القادر، ليكون وجها جديدا في قائمة محمود الخطيب».

ومن المنتظر أن تشهد قائمة محمود الخطيب، العديد من المفاجآت أبرزها خروج خالد الدرندلي أمين الصندوق بالقلعة الحمراء من حساباته، وترشح خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق.

وأعلن المحامي خالد سليمان، بأوراق ترشحه على منصب رئاسة النادي الأهلي، في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، ومن المنتظر أن يتقدم الخطيب، بأوراق الترشح بهذا المنصب بشكل رسمي غدا الجمعة، في اليوم الأخير من تلقي الترشيحات، بعد أن جرى فتح الباب السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يتقدم الخطيب، بأوراق ترشحه غدا الجمعة، بنفسه إذا سمحت حالته الصحية بذلك الأمر، حيث يتلقى اليوم فحوصات طبية في المستشفى، بسبب معاناته في آلام العين، وحال عدم قدرته على التوجه لمقر النادي غدا، سيرسل مندوبا عنه للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة القلعة الحمراء لدورة انتخابية جديدة لمدة 4 سنوات مقبلة.