شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلح بـ "روح الفانلة الحمراء" قبل مواجهة الحرس الوطنى فى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم اليوم الخميس على ملعب الفريق بالتتش، منافسة شرسة بين اللاعبين بعد تقسيمة قوية خاضوها تحت إشراف بيتسو موسيمانى مدرب الفريق، حيث تسلح اللاعبون بروح القميص الأحمر استعداداً لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تقام يوم السبت المقبل.



افشة



اكرم



بدر بانون



دياانج



عمار



فؤاد وهاني



كهربا



لاعبو الاهلي



محمد شريف



معلول



موسيماني

يستعيد فريق الأهلى جهود الثنائى حسين الشحات ومحمود وحيد للمشاركة فى مباراته ضد الحرس الوطنى بطل النيجر يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات انتظم فى جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثانى على التوالى أمس الأربعاء بعد مشاركته فى جزء من المران أول أمس الثلاثاء.

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، حيث تعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة وشارك فى التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

فيما أكد أبو عبلة أن وحيد بدأ في التعافي من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسوف ينتظم بشكل أكبر في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وأوضح أبو عبلة أن محمود وحيد أتم المراحل النهائية من التجهيز البدني والفني، وسوف ينتظم بشكل كامل في تدريبات الغد لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الحرس الوطنى.